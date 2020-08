Bakkeveenster racet met 100 door 30 km zone

Publicatie: zo 30 augustus 2020 17.55 uur

DE WILP - Een automobilist uit Bakkeveen is zaterdag op de vlucht geslagen voor de politie. Hij deed dit nadat hij met 100 km/u langs een politiecontrole in een 30 km zone in De Wilp scheurde. De politie controleerde op snelheid met de lasergun. Dit was op de kruising van de Meester Nennstiehlweg met de Akkermanstraat.

De twintiger sloeg op de vlucht toen de politie - na de overtreding - de man een stopteken gaven in hun opvallende voertuig. Na een kleine achtervolging wisten de agenten de bestuurder even later alsnog staande te houden. Tijdens het gesprek roken de agenten bovendien alcohol. Op het bureau blies de man 545 ugl. Het rijbewijs van de man werd ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.