Duo sloopt desinfectiepaal in Drachten

Publicatie: zo 30 augustus 2020 13.12 uur

DRACHTEN - Twee, vooralsnog, onbekende mannen hebben donderdagnacht een desinfectiepaal meegenomen en vernield. Dat meldde de Skihut zondagmiddag op Facebook. Zij waren op zoek naar de daders om de kwestie op te lossen.

De Skihut liet weten: "Aangezien zo'n paal toch iets meer kost dan een tientje en jullie er iets ouder uit zien dan 12 jaar komen we graag met je in contact. Herken jij jezelf? Stuur ons snel een DM of mail ons. We wachten tot woensdag, dan doen we met onze beelden (waar jullie goed herkenbaar op staan) aangifte en plaatsen we deze online."

Na publicatie van de beelden hebben de daders zich gemeld en het onderling opgelost met de Skihut. De beelden zijn daarom vervaagd.