Nieuwe directeur bestuurder van Carins

Publicatie: vr 28 augustus 2020 19.52 uur

DRACHTEN - Mevrouw Tjally Otter-Hoekstra wordt per 1 november 2020 benoemd als directeur bestuurder van Carins. Het college van B&W verwacht met de capaciteiten, kennis en persoonlijkheid die mevrouw Otter-Hoekstra met zich meebrengt, dat gemeente Smallingerland en Carins gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kwalitatief goede ondersteuning van de inwoners van Smallingerland.

Mevrouw Otter-Hoekstra is een ervaren leidinggevende binnen de lokale overheid en het sociaal domein. Zij is bij verschillende organisaties (waaronder gemeente Leeuwarden en gemeente Leeuwarderadeel) in diverse leidinggevende rollen werkzaam geweest, waaronder als directeur bedrijfsvoering, loco-gemeentesecretaris en manager strategie en

bedrijfsvoering.

Samenwerking Carins en gemeente Smallingerland

Het college van B&W is er van overtuigd dat met de benoeming van mevrouw Otter-Hoekstra de juiste stap is genomen om de samenwerking tussen Carins en de gemeente Smallingerland en vooral de ondersteuning van de inwoners voor de lange termijn goed verder kan worden vormgegeven.