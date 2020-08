Scooter in botsing met auto's in Drachten

Publicatie: vr 28 augustus 2020 16.28 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder met een opzittende is vrijdagmiddag in botsing gekomen met twee auto's in Drachten. Het ongeval vond plaats op kruising van de Oude Nering met de Lange West. Zowel de politie als ambulance kwamen even na 16.10 uur ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De opzittende van de scooter raakte gewond. Zij werd door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De scooterrijder zou vanaf de Handwerkerszijde rechtdoor rijden naar de Oude Nering. De automobilist kwam vanaf de Oude Nering toen de aanrijding plaatsvond. Ook een Tesla raakte nog licht beschadigd. Voor zover bekend wilde de scooterrijder nog net voorlangs rijden. De Tesla werd geraakt en daarna de Fiat. De jongen die op de scooter reed, kwam met de schrik vrij. De scooter is door de politie meegenomen voor onderzoek.

