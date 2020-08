Inbrekers op heterdaad gepakt, politie zoekt getuigen

Publicatie: vr 28 augustus 2020 16.14 uur

DRACHTEN - Twee woninginbrekers zijn vrijdagochtend vroeg op heterdaad door de politie opgepakt. Het duo werd omstreeks 6.25 uur door de bewoner overlopen toen ze bezig waren in zijn huis. De twee verdachten kozen hierop het hazenpad. De politie laat weten dat hier nog geweld aan vooraf ging.

De bewoner alarmeerde de politie en agenten wisten de twee even later aan te houden in het centrum van Drachten. De politie roept getuigen op om zich te melden en zoekt bruikbare camerabeelden. De inbraak vond plaats in de omgeving van het Moleneind Noordzijde ter hoogte van het carillon. De politie zoekt beelden tussen 6.10 uur en 6.35 uur.