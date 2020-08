Geen gedwongen ontslagen bij Biddle

KOOTSTERTILLE - Er worden geen werknemers gedwongen ontslagen bij Biddle in Kootstertille. "Ik wil graag bevestigen dat onze besprekingen zijn afgerond en ik ben blij dat we, zoals gehoopt, gedwongen ontslagen op de locatie Biddle, Kootstertille, hebben kunnen voorkomen." zo laat Aidan Killeen, Group Chief Executive Officer van het overkoepelende Carver Group, deze site weten.

Aidan Killeen verklaart: "De wereldwijde Covid-19-pandemie is het soort gebeurtenis dat zich eens in de honderd jaar voordoet. Deze heeft een aanzienlijk effect gehad op onze activiteiten, net als op alle bedrijven in onze sector in heel Europa. We zagen helaas een onmiddellijke en aanzienlijke terugval in de klantenactiviteit en het aantal orders in al onze belangrijke markten toen het virus toesloeg. Ons doel in deze unieke tijden is geweest om te doen wat we kunnen om een situatie van gedwongen ontslagen te voorkomen en tegelijkertijd de toekomst van de bedrijven te beschermen en in plaats daarvan manieren te vinden om kosten te besparen en waar mogelijk vrijwillige ontslagen te accepteren, zodat we onze kosten zouden kunnen verlagen."

"Dreigen met acties was in dit geval al genoeg om het tij te keren", constateert bestuurder Roderik Mol van CNV Vakmensen. "De kou is uit de lucht. Onze leden mogen maandag bepalen of ze de geplande acties opschorten."

Biddle gaf eerder aan te willen reorganiseren waardoor mogelijk 17 van de 64 mensen hun baan zouden verliezen. En dat zonder een goed sociaal plan waarvoor het geld zou ontbreken, zo claimde Biddle. Dit was voor CNV Vakmensen aanleiding om de onderneming een ultimatum te stellen: een goed sociaal plan of anders acties. Dat ultimatum zou vanmiddag om 17.00 uur aflopen.

Roderik Mol van CNV Vakmensen: "De werknemers in Kootstertille gaan nu met een veel beter gevoel het weekeinde in, dat is wel zeker. Wat Biddle nu aanbiedt, moeten we uiteraard nog wel goed screenen op de details en dat presenteren aan de leden. Als vakbond gaan we - als de leden inderdaad kiezen voor opschorten van de acties - op kortst mogelijke termijn met Biddle om de tafel om afspraken te maken."