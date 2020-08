Corona in Friesland: bijna halvering in besmettingen

Publicatie: vr 28 augustus 2020 12.41 uur

LEEUWARDEN - Het gaat deze week - relatief gezien - goed met de ontwikkelingen omtrent Covid-19. Er zijn deze week 37 coronabesmettingen bijgekomen. Dit zijn er duidelijk minder dan de 57 van vorige week en de 59 van de week daarvoor. Het aantal testaanvragen blijft wel groot. Ook is er nog altijd een wachttijd van enkele dagen.

Besmettingen vooral in Leeuwarden

De 37 mensen bij wie in de afgelopen week het coronavirus is aangetroffen, wonen verspreid over de provincie. De gemeente Leeuwarden kende met 23 positieve gevallen de meeste besmettingen. Zij zijn niet allemaal aan elkaar te linken, zodat GGD Fryslân ze niet beschouwt als één cluster van besmettingen.

De andere 14 waren in Súdwest-Fryslân (6), Tytsjerksteradiel (2) en in de Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Waadhoeke alle 1.

Recordaantal tests

De afgelopen week hebben 4094 mensen zich bij de GGD-locaties in Fryslân laten testen. Dat zijn er iets minder dan vorige week. Toen waren van de 4203 tests er 824 afgenomen van jongeren op Terschelling. Zij kwamen veelal van buiten de provincie. Als Terschelling buiten beschouwing blijft, is het aantal tests in Fryslân de afgelopen week met 20 procent gestegen.