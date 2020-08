Zeven A4-tjes geven raad houvast in functioneren

Publicatie: vr 28 augustus 2020 11.55 uur

DRACHTEN - Al sinds acht jaar praten de raadsleden van Smallingerland in een werkgroep met elkaar over gemeentelijke besluitvorming en hun rol als volksvertegenwoordiger, maar nu liggen de doelen ook vast op papier. "Werkgroep 8 maart" is de naam van het clubje van zes raadsleden, dat samen met raadsgriffier Gert-Jan Fokkema regelmatig kijkt hoe ze hun raadswerk kunnen verbeteren. Het Jaarplan 2020-2021 van zeven A4-tjes biedt daarin houvast.

Wethouder Felix van Beek kwam tijdens een vergadering dinsdag met de complimenten van het college voor het initiatief. Het is volgens hem goed om als raadslid bijvoorbeeld cursussen te volgen of zich door deskundigen te laten voorlichten. Over een tweedaagse studiebijeenkomst bestaan gemengde gevoelens, maar volgens de werkgroep kunnen die worden weggenomen als bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp als de ontwikkelingen op sociale domein wordt behandeld. Op verschillende fronten worden initiatieven ondernomen om het werk als raadslid te verbeteren. Trainingen in het debatteren en vergaderen horen daar ook bij.

Insteek van de werkgroep is ook om de besluitvorming binnen de gemeenteraad te verbeteren. In de aanloop daar naartoe is het inwinnen van informatie van belang. De raadsleden willen dat met burgers doen, maar ook met ambtenaren en burgemeester en wethouders. Het gaat dan niet om het politieke debat, maar om de informatievoorziening. "Als raadsleden moeten we ons daar vrij kunnen uiten. We willen dan met alle partijen de diepte in, informatie uitwisselen en praten om daarna een opinie te vormen", aldus werkgroepvoorzitter Corrie Ponne.

Inspraak burgers

De werkgroep wil ook meer bekendheid geven aan de mogelijkheid voor burgers om tijdens bijeenkomsten van de raad hun eigen standpunt te geven. De inspraakmogelijkheid is tijdens Het Plein, een bijeenkomst op het gemeentehuis, waarin alle fracties vragen aan insprekers kunnen stellen.