Twee locaties op oog voor nieuwbouw Marrum

Publicatie: vr 28 augustus 2020 11.29 uur

MARRUM - De gemeente Noardeast-Fryslân en Dorpsbelang Marrum hebben op twee mogelijke locaties voor woningbouw in beeld. Namelijk bij de Sinnebuorren (ten oosten van de Julianastraat en ten noordoosten van de verloskundige praktijk) en ten noorden van de huidige bebouwing in de Easterstrjitte. De haalbaarheid van deze nieuwbouw zal de komende tijd worden onderzocht.

De woningbouw in Marrum heeft lange tijd stil gelegen. De gemeente Noardeast-Fryslân en Dorpsbelang hebben hierover sinds november 2018 verschillende keren overlegd. Beiden zien dat er krapte is qua woningbouw in het dorp. Er zal binnenkort een plan van aanpak worden opgesteld om tot een echte realisatie te komen van woningbouw op de beoogde locaties.

