Burgemeester Kramer opent uitbreiding Weidenaar

Publicatie: vr 28 augustus 2020 11.22 uur

DOKKUM - Voor de derde keer breidt Weidenaar Dokkum uit. Deze keer was de worstmakerij toe aan meer ruimte. Burgemeester Kramer verrichtte samen met Lieuwe Weidenaar, algemeen directeur, de openingshandeling onder toeziend oog van de medewerkers.

Trots, dat is de gemeente op het feit dat Weidenaar gehuisvest is in Dokkum, zo zegt de burgemeester. Kwaliteit is het sleutelwoord voor de groei van het bedrijf volgens de familie. En persoonlijke aandacht, zowel voor de werknemers, afnemers als de leveranciers. "Je maakt de producten samen, elke schakel is van belang, alleen dan krijgt de consument het lekkerste en beste product" aldus Lieuwe Weidenaar.