Gewonde bij aanrijding op A7 bij Frieschepalen

Publicatie: vr 28 augustus 2020 00.25 uur

FRIESCHEPALEN - Twee personen zijn donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee auto's op de snelweg A7 bij Frieschepalen. Het ongeval gebeurde in de richting van Groningen naar Heerenveen.

Eén bestuurder is per ambulance voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurster is door ambulancepersoneel onderzocht. Zij is opgehaald door bekenden na het ongeval. De snelweg was korte tijd afgesloten voor het wegverkeer.

FOTONIEUWS