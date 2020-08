Voorwaardelijke stillegging voor boerenbedrijven

Publicatie: ma 24 augustus 2020 15.15 uur

LEEUWARDEN - Voor twee boeren uit Walterswâld en Sumar dreigt stillegging van het bedrijf, als ze de omstandigheden waaronder ze hun vee niet verbeteren. Bij beide boeren constateerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op verschillende tijdstippen dat het met de hygiëne slecht gesteld was op de bedrijven.

Drie maanden op slot

Economische politierechter Klaas Bunk bepaalde dat het bedrijf van een boer uit Wâlterswâld drie maanden op slot gaat als de man bij een volgende controle van de NVWA zijn zaken niet op orde heeft. De NVWA constateerde op 23 mei 2018 dat een groot aantal runderen op vervuilde plekken stond. Bij een hernieuwde controle, een week later, was de situatie nauwelijks verbeterd.

Fosfaatregeling

Toen de NVWA in februari 2019 opnieuw controleerde, was het nog niet goed. Begin dit jaar waren de omstandigheden nog steeds niet zoals ze hoorden te zijn. De boer had een nieuwe stal willen bouwen, de fundering ligt er al, maar door de aangepaste fosfaatregeling vielen die plannen in duigen. Bunk had de indruk dat het de boer allemaal boven het hoofd groeide. Volgens advocaat Piet Sipma probeert de man de veestapel terug te dringen. "Zodat hij het nog kan behappen".

Het bedrijf draait feitelijk alleen op de boer zelf. Bunk bepaalde dat het bedrijf drie maanden stil komt te liggen als de situatie bij een volgende controle nog steeds niet goed is.

Een half jaar dicht

Het bedrijf van een 68-jarige boer uit Sumar gaat een half jaar dicht als de NVWA bij een nieuwe controle weer onvolkomenheden constateert. De boer kreeg de controleurs eind oktober vorig jaar en in maart van dit jaar op bezoek.

"U bent hartstikke eigenwijs"

Ook op zijn bedrijf stonden runderen in teveel mest en was er geen droge ligplaats voor de beesten beschikbaar. Verder was er een pony met een ingesleten halster en waren zes kadavers niet tijdig aangemeld bij Rendac. Ook hadden 21 schapen geen oormerk.

De boer vond zelf dat hij niks verkeerd had gedaan. Daar dacht officier van justitie Loes van Kooten toch anders over. “U bent hartstikke eigenwijs, u denkt dat u het goed doet maar dat is niet zo. Als er niet iets verandert, gaat er iets veranderen met uw bedrijf”. Van Kooten eiste een onvoorwaardelijke stillegging van het bedrijf van drie maanden. Dat ging de rechter iets te ver. Bunk maakte er een voorwaardelijke stillegging van een half jaar van, met een proeftijd van drie jaar. “Als het weer fout gaat wordt uw hele bedrijf gedurende zes maanden stilgelegd”, waarschuwde de rechter.