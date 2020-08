Gemaal bij tegeltjesbrug wordt gerenoveerd

Publicatie: ma 24 augustus 2020 14.01 uur

GYTSJERK - Wetterskip Fryslân gaat het gemaal De Murk tussen Miedum en Gytsjerk renoveren. De huidige installatie is 36 jaar oud en heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Het gemaal zorgt voor een goed waterpeil in polder Murk, een gebied van in totaal ruim 2500 hectare. Het gemaal ligt aan de Elfstedenroute naast de beroemde tegeltjesbrug.

Het gemaal bemaalt maximaal 210 kuub (210.000 liter) water per minuut. De renovatie van het gemaal is naar verwachting eind 2021 klaar. Schot Infra BV uit Heerenveen voert het werk uit.

Elfstedenroute

"Omdat het gemaal aan de Elfstedenroute ligt, verminderen we bij de renovatie de stroming rond het gemaal", zegt Jan van Weperen, lid van ons dagelijks bestuur. "Daarmee komen we de schaatsers tegemoet én kunnen we in de toekomst het water in de polder Murk beter op peil houden."

Vissen

Ook is er aandacht voor vismigratie. Het gemaal De Murk wordt van twee kanten vispasseerbaar gemaakt. Vissen kunnen straks via een visvriendelijke vijzel van de polder naar de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) zwemmen. En omgekeerd via een visvriendelijke inlaat van de Friese boezem naar de polder.