De dag na de storm, schade op de Kade

Publicatie: vr 21 augustus 2020 22.50 uur

DRACHTEN - Het is een kale bedoeling vrijdagavond op het terras van het Drachtster Kafee 8. Donderdagavond rond 23.30 uur zorgde een downburst voor veel schade. Het kostte de kroeg aan de Noordkade beide parasols en de luifel.

In een video van één van de bezoekers is goed te zien met wat voor kracht de wind schade aanrichtte. De eigenaar en gasten probeerden nog te redden wat er te redden viel, maar het mocht niet baten. Een zogenaamde supercell trok donderdagavond over Drachten en richtte op diverse plekken schade aan.