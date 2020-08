Koninklijke Onderscheiding voor Hindrik Tabak

Publicatie: vr 21 augustus 2020 21.10 uur

KOLLUM - Op vrijdagavond kreeg de heer Hindrik Tabak (28) uit Ureterp een Koninklijke Onderscheiding. Uit handen van locoburgemeester Esther Hanemaaijer van de gemeente Noardeast-Fryslân ontving de heer Tabak de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. In verband met Corona heeft Greet Tabak, moeder van Hindrik de Koninklijke Onderscheiding opgespeld. De heer Tabak kreeg deze onderscheiding vanwege een reddingsactie die hij op 20 november 2019 uitvoerde in Kollum. Hart van Nederland heeft opnames gemaakt.

Met de auto te water

Op die bewuste dag reed de heer Tabak rond 18:00 uur langs de Tolhuis te Kollum. Het was donker en de rijomstandigheden waren gevaarlijk. Het zicht werd ernstig beperkt door zeer dichte mist en de temperatuur lag net onder het vriespunt.

Terwijl hij langs de Trekvaart in Kollum rijdt ziet hij twee auto’s met alarmlichten staan en de beide bestuurders gebaren hem te stoppen. Wanneer de heer Tabak stopt en uitstapt ziet hij in de Trekvaart nog net een auto boven het water uitkomen. In de auto zit de 82-jarige mevrouw Frieling uit Kollum, zij is niet bij machte de auto te verlaten maar zij had met een lifehammer het autoraam al stukgeslagen.

De heer Tabak bedenkt zich geen moment en springt in het ijskoude water en zwemt naar de auto toe en haalt mevrouw eruit. Hij is net op tijd, wanneer hij mevrouw Frieling nog maar net uit de auto heeft gehaald, zinkt de wagen helemaal naar de bodem. Samen met de omstanders helpt hij mevrouw op de kant en gaan ze naar de dichtstbijzijnde boerderij waar het slachtoffer onder de warme douche wordt gezet. De hulpdiensten arriveren en zij nemen de zorg voor het slachtoffer en de heer Tabak over. Vanwege de zeer dichte mist en de duisternis had mevrouw Frieling de belijning op de weg niet gezien. Hierdoor is zij de Trekvaart ingereden.

Erepenning Menslievend Hulpbetoon

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is, na de Militaire Willems-Orde, de oudste nog bestaande Nederlandse dapperheidsonderscheiding. De onderscheiding wordt verleend aan ‘hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering’. Er bestaat een bronzen, zilveren en gouden uitvoering.

