ZUCO stopt (voorlopig) met winkel in Dokkum

Publicatie: vr 21 augustus 2020 18.19 uur

DOKKUM - ZUCO trekt zich per 1 september 2020 terug uit Dokkum. Dat laat het bedrijf deze site weten. De coronacrisis heeft te veel tol geëist. Ook een stijgende omzet vanuit het toerisme in de Dokkumer binnenstad heeft het niet meer goed kunnen maken.

De Zuivelcoöperatie Zuco U.A. blijft zeker bestaan en blijft op kleine schaal investeren in product- en concept innovatie en zal een deel van het dagverse zuivelassortiment deze winter rechtstreeks vanaf de boerderij en via afnemers verkrijgbaar blijven. "Op deze manier houden we het concept in de lucht, kan de dagverse melk van boer Erik worden vervaardigd, blijven de producten verkrijgbaar en kunnen onze obligatiehouders hun rentebonnen de komende periode blijven gebruiken. De ijsproductie komt na de winter weer terug in een nieuwe vorm." aldus ZUCO.

Door de coronacrisis waren er opeens veel horeca-ondernemers die geen producten meer afnamen in verband met de destijds gedwongen sluitingen. Het ging om 90%. "Met verlies van horeca afnemers in combinatie met de verwachte terugval van toerismeomzet dit najaar, gaat in onze vestiging in Dokkum het deksel voor onbepaalde tijd op de bus en zullen we zo snel mogelijk alle kostenkranen dichtdraaien."



"Doordat wij de huidige Covid-19 situatie en de gevolgen daarvan niet kunnen overzien en wij de onderneming hoe dan ook door deze moeilijke tijd heen willen loodsen, is besloten voor 'save' te gaan."



Voor meer informatie: www.zucodokkum.nl