Brand in woning snel onder controle

Publicatie: vr 21 augustus 2020 15.39 uur

BUITENPOST - De brandweer werd vrijdagmiddag opgeroepen voor een woningbrand aan de Akkelei in Buitenpost. De brandweer was snel ter plaatse.

In een slaapkamer zou door een nog onbekende oorzaak brand zijn ontstaan. De brandweer had de brand snel onder controle, nadat de woning was geventileerd kon de brandweer weer naar de kazerne. Er raakte niemand gewond.