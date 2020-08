Politierechter waarschuwt winkeldief uit Hurdegaryp

Publicatie: vr 21 augustus 2020 15.35 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige vrouw uit Hurdegaryp moest zich vrijdag verantwoorden voor de politierechter in Leeuwarden. Ze had op 1 juni 2019 wierook gestolen bij de Big Bazaar in de stad. De bedrijfsleider had de diefstal gezien en op de camerabeelden zag de politie dat ze de wierook in de tas deed en de kassa passeerde zonder te betalen. Voor de politierechter bekende ze de diefstal.

Het was niet de eerste dat de vrouw betrapt was. In 2018 werd ze al eens veroordeeld tot een taakstraf van 24 uur voor winkeldiefstal. Het ging niet zo goed met de vrouw maar alles lijkt nu de goede kant op te gaan. Een therapie zou bijvoorbeeld geholpen hebben. De politierechter sprak de vrouw met duidelijke taal toe. "U moet dit niet weer doen, het houdt een keer op."

De officier van justitie eiste een boete van 250 euro. De politierechter maakte hier een geheel voorwaardelijke geldboete van. Hij deed dit mede omdat de vrouw van een bijstand moet rondkomen.