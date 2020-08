Wie wil er een gratis perenboom?

Publicatie: vr 21 augustus 2020 15.28 uur

WâLTERSWâLD - Er komen 12.000 perenbomen naar Friesland. Ze worden gratis weggegeven op diverse uitgifte punten. Het More Trees-initiatief probeert zo'n 150.000 perenbomen uit de shredder te redden. De bomen zouden in eerste instantie naar het buitenland gaan, maar door de coronacrisis is dat niet meer mogelijk. Daarom wil Meer Bomen Nu de bomen door heel Nederland weggeven.

Friesland krijgt 12.000 perenbomen en in Wâlterswâld is een uitgiftepunt. De Nije Warf heeft zich aangemeld als uitgiftepunt voor deze gratis perenboomactie. Een vrachtwagen bracht vrijdagochtend vierduizend perenbomen op de Foarwei 31A. Geïnteresseerden kunnen een boom afhalen voor een eventuele vrijwillige bijdrage.

De perenbomen zijn af te halen op vrijdag 21 augustus van 13:00-21:00 uur en zaterdag 22 augustus van 09:00-17:00 uur.

