Uitslaande brand in garage in Harkema

Publicatie: vr 21 augustus 2020 14.12 uur

HARKEMA - De brandweer van Drogeham en Surhuisterveen moesten vrijdag om 14.00 uur uitrukken voor een brand aan de Warmoltsstrjitte in Harkema. De brandweer laat weten dat er brand is uitgebroken in een aangebouwd hok bij een woning. De brand zou zijn ontstaan tijdens het klussen aan een bromfiets.

De brandweer heeft de brand geblust. Volgens een woordvoerder gaat het nablussen ervan nog wel even duren, er lagen veel spullen opgeslagen. Er raakte bij de brand niemand gewond. De weg was tijdens de brand door de politie afgesloten.

