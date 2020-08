Man krijgt klappen na stapavond in Surhuisterveen

Publicatie: vr 21 augustus 2020 12.45 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige man uit Sebaldeburen en een 20-jarige man uit Marum kregen vrijdag een taakstraf van 60 uur opgelegd voor het uitdelen van een paar rake klappen. De politierechter in Leeuwarden achtte bewezen dat het duo een 21-jarige man uit Surhuisterveen mishandelde. Dit gebeurde in de nacht op 20 oktober 2019 bij de Rabobank in Surhuisterveen. Het slachtoffer liep door het geweld een gebroken middenhandsbeentje op.

Vooraf aan de mishandeling waren alle betrokkenen aan het feestvieren in brasserie Kolkzicht. Daar ontstond al wat ergernis. Bovendien zouden het duo en het slachtoffer al langer in onmin met elkaar geleefd hebben. Het bleef tijdens de rechtszaak onduidelijk wat er nu precies speelde.

Bij het naar huis gaan, kwamen de twee de man uit Surhuisterveen tegen. Ze zagen hem bij de Rabobank lopen en wilden hem een lesje leren. "We wilden even laten zien dat we er klaar mee waren" zo zei dat man uit Sebaldeburen tegen de politierechter. Ze bekenden dat ze het slachtoffer hadden geslagen. "Dan doe je soms iets, wat je achteraf niet had gewild....."

De twee ontkenden dat ze de man geschopt hadden. De politierechter dacht daar anders over. Een forensisch arts stelde vast dat het slachtoffer blauwe plekken had door uitwendig geweld. Ook was er een verklaring van een getuige die het schoppen bevestigde.

Na de mishandeling heeft het slachtoffer de auto van de man uit Sebaldeburen uit woede vernield. Een poging om er onderling uit te komen, strandde de volgende dag. Het gevolg was deze rechtszaak. Het slachtoffer is overigens op 21 oktober aan de beurt voor vernieling van de auto van de man uit Sebaldeburen.

Het slachtoffer kreeg verder nog een schadevergoeding toegekend met smartengeld van 500 euro. Hij kon een aantal weken niet werken. Hij liep vijf weken met zijn hand in het gips.