Storm: drijvend zonnepark losgeslagen op wal

Publicatie: vr 21 augustus 2020 12.40 uur

NIJ BEETS - Het drijvende zonnepark bij Nij Beets is flink beschadigd geraakt door de storm die donderdagnacht door de regio trok. Op twee plekken werden zonnepanelen opgestuwd en eindigde op de wal. Naast schade aan de zonnepanelen ontstond er op beide plekken ook schade aan het framewerk.

Het park bestaat in totaal uit ruim 33.000 zonnepanelen en was nog niet aangesloten op het net. Men was bezig met de laatste bouwfase. De tijdelijke verankering moest nog worden vervangen door een permanente.

FOTONIEUWS