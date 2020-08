Toename Friese coronagevallen stabiliseert

Publicatie: vr 21 augustus 2020 12.17 uur

LEEUWARDEN - Na twee weken met een verdrievoudiging van het aantal coronagevallen in Friesland, is de toename de afgelopen week nagenoeg gelijk gebleven aan de zeven dagen daarvoor. Een recordaantal van meer dan vierduizend tests leverde 57 inwoners op bij wie het virus is aangetroffen. Een week eerder waren dit er 59.

Van de bijna 120 Friese besmettingen die er tot nu toe zijn in augustus, heeft bijna een kwart het virus waarschijnlijk gekregen tijdens een vakantie in het buitenland, blijkt uit een analyse van GGD Fryslân. De dertig besmette provinciegenoten verbleven in twaalf Europese landen, de meeste in Frankrijk (9). De toename maakt duidelijk dat reizen een belangrijke risicofactor is. Vandaar dat GGD Fryslân mensen die de afgelopen weken in het buitenland geweest zijn, oproept om extra alert te zijn op klachten. Zelfs als ze in redelijk veilig geacht geel gebied vakantie vierden.

Dokkum

De afgelopen dagen zijn er in het noordoosten van de provincie geen nieuwe gevallen meer bijgekomen die te linken zijn aan het zogeheten coronacluster Dokkum. Het is nog even afwachten of dit zo blijft. Dit cluster omvat zo'n vijftig besmettingen die met elkaar verbonden zijn. Deze besmettingen zijn terug te voeren op meerdere bronnen, waarbij de overdracht veelal heeft plaatsgevonden in kleine gezelschappen in huiselijke kring of op de werkvloer. Er is te weinig afstand gehouden en mensen zijn met klachten blijven doorlopen.

Terschelling

Dinsdag sloot de tijdelijke coronatestlocatie op Terschelling. Daar zijn in zes dagen 824 mensen met klachten geweest om zich te laten testen, voornamelijk jongeren van camping Appelhof. Twee van hen bleken positief te zijn. In andere delen van het land blijft de teller van met corona besmette Appelhofgangers op 12 staan. Waardoor uiteindelijk bij 14 jongeren die de camping bezochten het virus is vastgesteld.

Tests

Het aantal tests dat GGD Fryslân deze week heeft gedaan, is opgelopen naar 4203. Dit zijn er 1338 meer dan vorige week, toen er ook al sprake was van een recordaantal. Ook zonder de cijfers van Terschelling heeft GGD Fryslân meer getest dan in andere weken. Enkele tientallen van deze tests doet de GGD – net als in de afgelopen maanden - via huisbezoek bij mensen die niet naar de testlocatie kunnen komen.

Met de 57 nieuwe gevallen van deze week is het virus sinds begin maart nu bij 767 inwoners van Friesland aangetroffen. In verpleeg- en verzorgingshuizen is ook deze week geen bewoner positief getest.

Voor het eerst in tien weken zijn er weer mensen die mogelijk corona hebben, opgenomen in het ziekenhuis, meldt het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ). Pas als bevestigd is dat het om corona gaat en de ziekenhuizen dit doorgeven aan de GGD duiken ze op in de GGD-

cijfers. Dit is nu nog niet het geval. Het aantal overledenen blijft sinds begin juni onveranderd op 69 staan.