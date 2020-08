Eis 60 uur werkstraf voor aanrijding met fietser

Publicatie: vr 21 augustus 2020 12.00 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 19-jarige inwoner van Jistrum is vrijdag een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar geëist. De Jistrumer heeft op 12 december 2018 op de Knobben bij Drachten een fietsster aangereden. De vrouw belandde op de voorruit van de auto en werd met schaafwonden en een gebroken enkel afgevoerd naar het ziekenhuis.

Te hard gereden

Officier van justitie Eelco Jepkema gaat er vanuit dat de Jistrumer te hard heeft gereden. Uit remproeven van de politie blijkt dat de auto, een oude Mercedes, maximaal 81 kilometer per uur heeft gereden. Ter plekke is 60 het maximum. De Jistrumer schatte dat hij 60, 70 heeft gereden.

Wegdek vochtig

De Jistrumer zei dat hij de fietsster te laat heeft gezien. Hij heeft nog op de rem getrapt, maar de wielen van de Mercedes blokkeerden. Uitwijken was geen optie vanwege de tegenliggers. Volgens hem was het donker en was het wegdek vochtig.

Een maand het rijbewijs

Twee passagiers die bij hem in de auto zaten hadden verklaard dat ze de fietsster wel tijdig hadden gezien. De Jistrumer heeft contact gezocht met het slachtoffer en zijn excuses aangeboden. De vrouw heeft nog steeds problemen met lopen. De Jistrumer had net een maand zijn rijbewijs. "Juist dan moet je extra oplettend zijn", aldus de officier.

Uitspraak: 4 september