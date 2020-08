Inbraak bij Primera in Gorredijk

Publicatie: vr 21 augustus 2020 09.57 uur

GORREDIJK - Er is vrijdag om 6.00 uur ingebroken bij de Primera aan de Hoofdstraat in Gorredijk. Een raam werd kapot gemaakt om binnen te komen. Het is onbekend wat er buit gemaakt is.

De verdachte droeg zwarte kleding en witte handschoenen. De politie is op zoek naar getuigen.