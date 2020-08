'Noardeast-Fryslan te passief in coronacrisis'

Publicatie: vr 21 augustus 2020 07.30 uur

DOKKUM - Sportclubs willen meer hulp ontvangen van Noardeast-Fryslân. Ze laten dat weten in een brief aan de gemeente. Deze brief is ondertekend door VV Ternaard, VV Anjum, VV Holwerd, Ropta Boys en Oostergo. De clubs schrijven: "Het verbaast en irriteert ons echt dat de gemeente vanaf het begin van deze coronacrisis al zo passief is naar de sportverenigingen wat toch de bindende verenigingen zijn in de dorpen."

De grootste vraag is hoe om te gaan met de coronacrisis. Het is bijvoorbeeld ingewikkeld in de kantine. Zo kan VV Ternaard maar 28 mensen toelaten als aan de regels wordt voldaan terwijl bij een voetbalwedstrijd er 80 tot 100 mensen aanwezig zijn.

Ook maken de clubs zich zorgen over de financiën. De omzet uit de kantine valt bijvoorbeeld grotendeels weg. "Dit verdient echt aandacht vanuit de gemeente anders zijn er straks wel verenigingen die financieel in de problemen gaan komen waardoor de leefbaarheid in de dorpen weer verder zou achter uitgaan. Van veel andere verenigingen uit andere gemeenten heb ik al wel te horen gekregen dat de gemeenten de huur van de accommodaties bijvoorbeeld niet innen dit jaar, hier hebben wij ook nog niks van gehoord."

Afgelopen week hebben de clubs zelf de beslissing genomen om dicht te gaan en daardoor er aan bij te dragen dat de uitbraak die hier nu aanwezig is in te dammen. "Zelfs na deze keuze is er niemand van de gemeente geweest die eens contact heeft opgenomen met iemand van ons, wij kregen een standaardbrief toegestuurd met de regels die wij allemaal wel weten....."

De clubs willen graag z.s.m. in gesprek komen met de gemeente.