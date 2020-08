Veel virusdeeltjes Covid-19 in riool in DamwÃ¢ld

Veel virusdeeltjes Covid-19 in riool in Damwâld

Publicatie: wo 19 augustus 2020 11.37 uur

DAMWâLD - Er is een enorme toename van virusdeeltjes van het coronavirus in het rioolwater in Damwâld. Dat blijkt uit metingen in de zuiveringsinstallatie in Damwâld. De wekelijkse cijfers zijn woensdag bekendgemaakt via het corona-dashboard van de overheid.

Uit de meting blijkt dat er duizend virusdeeltjes in een millimeter rioolwater zit. Het gemiddelde in Friesland is 159,43. Het cijfer laat zien dat het coronavirus dus heerst in de gemeente Dantumadiel. Het rioolwater-cijfer kan een signaal geven voor een uitbraak onder inwoners (welke pas later aan het licht komt).