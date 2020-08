Ongeval op Sintrale As bij ovonde

Publicatie: wo 19 augustus 2020 07.10 uur

HURDEGARYP - Op de Sintrale As vond vanmorgen rond kwart over zes net voor de ovonde bij Hurdegaryp een ongeval plaats. Bij het ongeval was één auto betrokken, die ergens tegen op was gebotst.

Naast de politie werden ook een ambulance en de brandweer gealarmeerd. De brandweer werd vrij snel weer afgepiept omdat hun inzet niet nodig was.

De bestuurder is door ambulancepersoneel onderzocht maar liep geen letsel op. Wat de oorzaak van het ongeval is is niet bekend, maar hij is waarschijnlijk tegen de vangrail gebotst. Een berger heeft de auto afgesleept.

