Liander zet straatverlichting overdag met opzet aan

Publicatie: di 18 augustus 2020 20.10 uur

LEEUWARDEN - Ziet u straatverlichting overdag branden? Meld het dan. De netbeheerder is namelijk op zoek naar straatverlichting welke via oude schakelkastjes wordt geregeld. Het systeem wordt namelijk vervangen.

Het bedrijf heeft in het verleden helaas geen goede registratie gemaakt van waar de oude schakelkastjes allemaal nog aanwezig zijn. De komende maanden wil Liander deze allemaal opsporen met hulp van het publiek. Mensen die straatverlichting overdag zien branden, kunnen dat doorgeven via de gemeente.

Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat Liander per gemeente of per wijk de straatverlichting kan aansturen. Zo kan bijvoorbeeld vanwege het veiligheidsgevoel de straatverlichting eerder of langer branden in een bepaalde wijk.