Laatste kans voor hardleerse winkeldief

Publicatie: di 18 augustus 2020 15.00 uur

LEEUWARDEN - Voor vier winkeldiefstallen moest een Drachtster (31) zich maandag voor de rechter verantwoorden. In november vorig jaar – tot twee keer toe – en maart en april van dit jaar had de Drachtster dingen gestolen. De medewerkers van plaatselijke supermarkten kennen de Drachtster inmiddels, de man heeft een strafblad van 13 pagina’s met veel winkeldiefstallen.

In elkaar geslagen

Hij zei zelf dat hij in een supermarkt zelfs al een keer mee naar achteren was genomen voor hij goed en wel de toegangspoortjes was gepasseerd. Uit het zicht van het winkelend publiek was hij volgens zijn zeggen in elkaar geslagen. “Ik had op dat moment nog niets gedaan”, klaagde de verdachte. Ze zouden hem met vier, vijf man te grazen hebben genomen. “Ik ben een paar keer in mijn ribben getrapt”.

Koffiepads en parfum

Hij had van alles gestolen, van vleeswaren en kaas tot koffiepads en parfum. Het meeste verkocht hij door, om van de opbrengst drugs te kopen. Een inkomen had hij niet. “Mijn bewindvoering was nog niet rond”, verduidelijkte hij. Momenteel zit hij vast. Hij zei dat hij goed in zijn vel zit, hij gebruikt niet meer. “Ik ben ook gewoon met roken gestopt”.

Vijf voor twaalf

Volgens de officier van justitie is het voor de Drachtster vijf voor twaalf. “De deur van de ISD (opname in een kliniek voor stelselmatige daders – red.) staat op een kier”. De officier sprak van “een kantelpunt”. De man kreeg nog een laatste kans. Hij moet zich melden bij de reclassering, moet meewerken aan een behandeling – eventueel inclusief detox – en hij moet meewerken aan schuldhulpverlening.

Proberen vol te houden

Voor de winkeldiefstallen eiste de officier 12 weken cel waarvan 9 weken voorwaardelijk, proeftijd 3 jaar. De rechter nam de eis over. “Het is fijn om te horen dat het goed met u gaat, nu moet u proberen vol te houden”, gaf de rechter de Drachtster nog mee.