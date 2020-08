Electro World in De Westereen dicht vanwege corona

Publicatie: di 18 augustus 2020 10.06 uur

DE WESTEREEN - Electro World in De Westereen sloot de deuren vanwege een stagiair die positief is getest op het coronavirus. Hij was zaterdag 8 augustus al gestopt met werken toen er een vermoeden bestond. Hij werd de maandag daarop positief getest (uitslag) op Covid-19.

"De overige medewerkers, waarvan overigens niemand klachten had, zijn daarop negatief getest, maar gaan uit voorzorg toch 14 dagen in thuis-quarantaine. De zaak in De Westereen is deze en volgende week gesloten. Dokkum is open." aldus een bericht op Facebook dat op 14 augustus werd geplaatst. De bezorging en technische dienst draait in afgeslankte vorm door.