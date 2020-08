Dreigen met vuurwapen op Whatsapp: boete

Publicatie: ma 17 augustus 2020 16.02 uur

LEEUWARDEN - Een andere persoon via Whatsapp een foto van een vuurwapen sturen, leverde een inwoner van Grou (34) maandag een voorwaardelijke geldboete op. De Grouster was medio maart vorig jaar niet tevreden over de reparatie van een versterker en had de reparateur via Whatsapp een foto gestuurd. De Grouster verscheen zelf niet op de zitting van de politierechter.

Schieten met airsoft wapens

Achteraf had hij gezegd dat hij de foto per abuis had verstuurd, de afbeelding zou voor iemand anders zijn bedoeld. De man heeft als hobby schieten met zogeheten airsoft wapens, de afbeelding zou zijn bedoeld voor iemand die dezelfde interesse heeft. Binnen een minuut had hij een tweede Whatsapp-bericht verstuurd waarin hij had geschreven dat hij de foto per ongeluk had verzonden.

Rekening met schuldsanering

“Een kletsverhaal”, vond rechter Klaas Bunk, dat door de verdachte niet werd ondersteund door bewijzen. De Grouster zou bovendien de reparateur hebben uitgedaagd om aangifte tegen hem te doen. De rechter hield er rekening mee dat de Grouster in de schuldsanering zit en legde een voorwaardelijke boete van 250 euro op, proeftijd 3 jaar. “Een onvoorwaardelijke boete zou ook gevolgen hebben voor zijn gezin”, aldus Bunk.