Koffiebar Knus dicht vanwege coronavirus

Publicatie: ma 17 augustus 2020 15.30 uur

DOKKUM - Een medewerker van Koffiebar Knus aan de Oranjewal in Dokkum heeft het coronavirus. De koffiebar liet op Facebook weten dat zij de deuren vanwege deze kwestie voorlopig gesloten houden. De medewerker had lichte klachten en werd uiteindelijk na een controle positief getest op Covid-19.

"Wij willen graag onze verantwoordelijkheid nemen en ondanks dat geen van de andere collega's klachten heeft, zijn we gesloten. We volgen de adviezen van de GGD over verder vervolg." aldus Koffiebar Knus.