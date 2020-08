Hennepkwekerij opgerold in Blije

Publicatie: ma 17 augustus 2020 15.20 uur

BLIJE - Een hennepkwekerij is maandag opgerold in een pand aan de Boatebuorren in Blije. De politie trof een kleine 200 plantjes en 550 stekjes aan.

De planten en een vuurwapen zijn door de politie in beslag genomen. Een 37-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân is aangehouden.