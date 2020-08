Jongen (15) mishandeld in Smalle Ee

Publicatie: ma 17 augustus 2020 15.20 uur

SMALLE EE - Een 15-jarige jongen uit Drachten is zaterdagnacht om 23 uur in Smalle Ee door een 17-jarige jongen uit de gemeente Smallingerland mishandeld. Het slachtoffer liep een breuk aan zijn hoofd of kaak op. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie wist de 17-jarige verdachte aan te houden op verdenking van de mishandeling.

Het slachtoffer zou tijdens het incident bedreigd zijn met een wapen. De politie kan dat niet aan WâldNet bevestigen. Het onderzoek moet dat gaan uitwijzen. Het slachtoffer zou bij de keel gegrepen zijn en geslagen. Hij belandde uiteindelijk in het water.

De politie zoekt getuigen en roept mensen - die iets hebben gezien - op om zich te melden.