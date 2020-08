Fietsonderdoorgang Stroobossertrekvaart geopend

Publicatie: ma 17 augustus 2020 14.33 uur

BUITENPOST - Sneller dan verwacht kon deze zomer de fietsonderdoorgang bij de Stroobossertrekvaart in gebruik worden genomen. De scholieren kunnen bij de start van het nieuwe schooljaar direct gebruik maken van de langgekoesterde fietspassage.

Bij de aanleg van de nieuwe rondweg om Buitenpost in 2011 is de spoorwegovergang weggehaald. Dit zorgde ervoor dat fietsers tussen Gerkesklooster en Kollum een stuk moesten omfietsen. Dit is nu verleden tijd. Fietsers kunnen voortaan over een houten constructie onder de spoorlijn Groningen-Leeuwarden door fietsen. De onderdoorgang heeft hellingen die geleidelijk aflopen waardoor deze ook geschikt is voor bijvoorbeeld scootmobiels.

Ook voor het toeristische fietsverkeer heeft de onderdoorgang meerwaarde. Het noordelijke deel van de Trekweg volgt het water van de Stroobossertrekvaart en komt via een laan bij De Léste Stuver uit. Dit fietst veel rustiger dan de Paralellelweg en de rondweg.

Eind maart startte aannemer Knol Akkrum met de bouw van de fietsonderdoorgang onder de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Er is vooral gewerkt vanaf het water. Er zijn palen en brugdelen langs het water en onder de spoorbrug geplaatst. De scheepvaartroute onder de brug is wat omgelegd. Hiervoor zijn de oevers aan de oostkant aangepast en de bodem van de Stroobossertrekvaart verdiept.

Hoewel de fietspassage in gebruik genomen is, worden nog wel extra verkeersmaatregelen genomen. Bij de aansluiting op de Trekweg komen nog nieuwe verkeersborden en belijning. Dit moet autoverkeer tijdig waarschuwen voor overstekende fietsers. Ook komen er nog extra lichtmasten zodat de fietspassage in het najaar goed verlicht is.