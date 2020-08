PatiÃ«nt met corona, medewerkers in quarantaine

Patiënt met corona, medewerkers in quarantaine

Publicatie: ma 17 augustus 2020 13.08 uur

DRACHTEN - In ziekenhuis Nij Smellinghe is zondag een patiënt positief getest op Covid-19. De patiënt lag sinds 11 augustus in het Drachtster ziekenhuis en drie dagen later ontstonden er klachten. De patiënt is direct in isolatie opgenomen en getest op het coronavirus. Deze test bleek zondag positief te zien. De patiënt maakt het - volgens het ziekenhuis - naar omstandigheden op dit moment goed.

Bron- en contactonderzoek

Nij Smellinghe is een bron- en contactonderzoek gestart onder patiënten en medewerkers waar de patiënt contact mee had in de periode van 12 augustus tot en met 16 augustus. Dit houdt in dat patiënten en medewerkers die nauw contact met deze patiënt hebben gehad, persoonlijk zijn geïnformeerd.

De betreffende patiënt heeft samen met één andere patiënt op een verpleegafdeling gelegen. Deze patiënt is zondag 16 augustus met ontslag gegaan. De patiënt is persoonlijk geïnformeerd door Nij Smellinghe. De patiënt gaat 14 dagen in thuisisolatie en krijgt van GGD Friesland advies en instructie.

De medewerkers die nauw contact hebben gehad met deze patiënt in de periode van woensdag 12 augustus tot en met zondag 16 augustus zijn direct in thuisquarantaine gegaan (14 dagen).