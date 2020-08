Fierljepterrein Buitenpost beveiligd met camera

Publicatie: ma 17 augustus 2020 11.42 uur

BUITENPOST - Het fierljepterrein in Buitenpost wordt vanaf heden beveiligd met een camera. Kooi, specialist op het gebied van mobiele camerabeveiliging, plaatst van 13 augustus tot en met 19 september aanstaande een beveiligingscamera op het terrein van de Ljeppersklup Buitenpost aan de Jeltingalaan.

"We zagen dat er ljeppers gewond waren geraakt vanwege vernielingen, maar dat het plaatsen van een camera geen optie was vanwege de privacyregels", vertelt Kees van der Leij, Commercieel Directeur bij Kooi. "We zijn in contact gekomen met de Ljeppersklub en kwamen tot de conclusie dat wij dé oplossing kunnen bieden. Met onze intelligente UFO kunnen we specifieke gebieden in beeld brengen of juist maskeren. Hiermee handelen we in lijn met de AVG, omdat we op deze manier geen onnodige persoonsgegevens verzamelen van bijvoorbeeld voorbijgangers."

De camera staat in verbinding met de Kooi Alarm Center, waardoor snel actie ondernomen kan worden. Bovendien kan Ljeppersklub Buitenpost aangeven op welke momenten het terrein beveiligd moet worden. Zo draaien de camera's niet als er bijvoorbeeld wordt getraind of als er wedstrijden worden gesprongen.