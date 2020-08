Nieuwe fietsroutes rondom Kollum

Publicatie: ma 17 augustus 2020 09.41 uur

KOLLUM - In de voormalige gemeente Kollumerland zijn prachtig mooie natuurgebieden en veel karakteristieke gebouwen te vinden. Ook beschikt deze streek over fraaie fietspaden. Daarom heeft de gemeente Noardeast-Fryslân twee nieuwe cultuur-historische fietsroutes ontwikkeld die langs deze unieke gebieden en beeldbepalende gebouwen gaan.

De ene route gaat door het westen van de voormalige gemeente, door het boomrijke gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Al fietsend komt men door de dorpen Kollum, Veenklooster, Zwagerbosch, Kollumerzwaag, Triemen, Westergeest en Oudwoude.

De andere route gaat door het open landschap in het oosten van deze oude gemeente en passeert de plaatsen Kollum, Augsbuurt, Burum, Warfstermolen, Munnekezijl en Kollumerpomp. Startpunt van beide routes is het Toeristische Overstappunt (TOP) aan de Cantecleer, vlakbij de jachthaven in Kollum.



De routes gaan langs oude kerken, states, boerderijen, molens, kunstwerken en door mooie landschappen en natuurgebieden, zoals het Lauwersmeergebied. Beide routes zijn te downloaden via de app izi-travel. Onderweg wordt via de telefoon informatie verteld over alle bijzondere gebouwen, monumenten en andere bezienswaardigheden die worden gepasseerd. De westelijke route is 30 km. lang en de oostelijke route 40 km.