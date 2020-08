Geld gestolen bij inbraak aan Kobbe in Dokkum

Publicatie: ma 17 augustus 2020 09.24 uur

DOKKUM - Er is afgelopen weekeinde een inbraak gepleegd in een woning aan de Kobbe in Dokkum. Bij de inbraak werd een relatief klein geldbedrag buitgemaakt.

De forensische opsporing van de politie is zondagochtend ter plaatse gekomen om onderzoek te doen.