Fietser aangereden op de Triemsterloane

Publicatie: zo 16 augustus 2020 18.22 uur

KOLLUMERZWAAG - Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt na een aanrijding op de Triemsterloane in Kollumerzwaag. De aanrijding vond plaats nadat de fietser ineens linksaf sloeg een erf op, terwijl de auto naast de fieter reed . Een aanrijding was het gevolg.

De fietser is onderzocht door het ambulancepersoneel. De jongeman raakte lichtgewond.

