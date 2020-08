Reddingsactie voor vissen in Kollumer vijver

Publicatie: zo 16 augustus 2020 17.42 uur

KOLLUM - Er is zondagmiddag een reddingsactie op touw gezet voor vissen in het nauw in de vijver van het Witwaterbos in Kollum. Er werd eerder op de middag al een oproep geplaatst op Facebook van een bezorgde inwoner. Gelukkig kwam deze zondag de gemeente Noardeast-Fryslân ook in actie. Met een bootje werden honderden dode vissen uit het water gehaald. Een bedrijf zal nu de vijver schoonmaken.

In de afgelopen dagen zouden er al meerdere meldingen bij de gemeente en Wetterskip zijn gedaan over de vijver. Buurtbewoners zagen dat het niet goed ging. Andere vissen hapten naar zuurstof. Het water was sinds april al rood gekleurd en er dreven dode vissen in het water. Het zou gaan om de Grote kroosvaren die het water bedekte.

Zondag kwam eindelijk een medewerker van de gemeente poolshoogte nemen en deze heeft alles in werking gezet. Een loonbedrijf uit Oudwoude heeft fris water uit de Trekvaart in de vijver gepompt voor de vissen die nog leefden.

