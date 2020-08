Sigarettepeuk veroorzaakt buitenbrand Metslawier

Publicatie: zo 16 augustus 2020 04.35 uur

METSLAWIER - De brandweer van Anjum moest in de nacht van zaterdag op zondag uitrukken voor een buitenbrand aan de Roptawei in Metslawier.

Achter een woning was brand in de tuin ontstaan. Een weggegooide sigarettepeuk de avond ervoor was de oorzaak van de brand. De brandweer van Anjum heeft de brand met een straal hogedruk geblust.

