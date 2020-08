Uitslaande brand in schuur in Terwispel

Publicatie: za 15 augustus 2020 15.21 uur

TERWISPEL - Er is zaterdagmiddag een brand uitgebroken in een schuur aan de Mouwewei in Terwispel. De eerste brandweerploeg werd om 15.03 uur gealarmeerd en al snel werden er opgeschaald.

Het gaat volgens de brandweer om een uitslaande brand. In de schuur ligt hooi en stro opgeslagen. Er staat verder geen vee in de schuur. De schuur staat los van de boerderij. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. De straat was ten tijde van het bluswerk door de politie afgezet.

