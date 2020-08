Voor duizenden euro's sieraden buitgemaakt

Publicatie: za 15 augustus 2020 11.30 uur

WIJNJEWOUDE - Er is deze week voor duizenden euro's aan sieraden buitgemaakt bij een inbraak bij The Jewelry Story aan de Tsjerkereed 4 in Wijnjewoude. De inbraak vond plaats tussen woensdag 12 augustus 18.45 uur en donderdag 13 augustus om 6.30 uur.

De politie roept getuigen op om zich te melden. De sieraden zijn voorzien van unieke meestertekens (zie foto). Klik op deze link voor een overzicht van de sieraden.