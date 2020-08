Brandweer blust brandje bij Van Wijnen

Publicatie: za 15 augustus 2020 09.15 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredjk moest vrijdagnacht om 5.18 uur uitrukken voor een buitenbrand. Bij Van Wijnen aan de Kalkovens in Gorredijk bleek een container in brand te staan. De vlammen waren in de omgeving te zien.

De brandweer heeft de brand geblust.

