Brand in hokje achter woning in Hurdegaryp

Publicatie: vr 14 augustus 2020 18.24 uur

HURDEGARYP -

De brandweer van Gytsjerk moest vrijdag om 17.46 uur uitrukken voor een brand in Hurdegaryp. Achter een woning aan de Stationsweg bleek een hokje in brand te staan. De brand bevond zich hoofdzakelijk in de nok en zou zijn ontstaan door kortsluiting.

De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Er moest wel wat plaatwerk en isolatiemateriaal verwijderd worden om zeker te zijn dat het vuur goed gedoofd was.