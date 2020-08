Groningers mishandelen inwoner Kootstertille

Publicatie: vr 14 augustus 2020 16.15 uur

LEEUWARDEN - Twee Groningers (42 en 48 jaar) zijn vrijdag veroordeeld voor de mishandeling van een 49-jarige inwoner van Kootstertille, in de Willem Lodewijkstraat, op nieuwjaarsdag van dit jaar. Een derde verdachte, een 20-jarige inwoner van het Groningse Den Andel, en de – voormalige – schoonzoon van het slachtoffer, werd vrijgesproken.

Naar Kootstertille om te praten

Bij de mishandeling waren nog twee onbekend gebleven personen betrokken. Het slachtoffer zou een conflict hebben met de schoonzoon. De laatste zou zijn bedreigd door zijn schoonvader. De verdachten zeiden dat ze vanuit Buitenpost, toen nog de woonplaats van de schoonzoon, naar Kootstertille waren gereden om te praten. Toen ze aan de deur kwamen zou de man hen meteen hebben aangevallen.

Bewoner werd aangevallen door vier mannen

Dat verhaal ging er bij de rechter niet in. Wijnands hechtte meer waarde aan de lezing van het slachtoffer. Die had verklaard dat hij, meteen nadat de schoonzoon op de ramen had geklopt en hij de deur had opengedaan, hij was aangevallen door vier mannen. De Tilster werd geschopt en geslagen en hij kreeg klappen met een boksbeugel.

Mishandeld met een pikhaak

De man slaagde erin om zijn belagers met een pikhaak van zich af te houden. Toen hij stok werd afgepakt, kreeg hijzelf klappen te verduren. Dat bestreden de verdachten. Ook zou er niet een boksbeugel in het spel zijn geweest. Ook dat geloofde de rechter: meteen na het incident werd in de tuin van de woning een boksbeugel gevonden.

Hogere vergoeding niet-ontvankelijk verklaard

De bewoner liep verschillende verwondingen op, waaronder een hoofdwond. De rechter wees 1500 euro smartengeld toe en 49 euro voor een kapotte bril. De Tilster had een hogere vergoeding ingediend, een deel werd niet-ontvankelijk verklaard. De man zal zich tot de civiele rechter moeten wenden om het restant van de claim op de Groningers te verhalen.

Mishandeling met voorbedachte rade

Die kregen voor mishandeling met voorbedachte rade werkstraffen van 150 uur. De rechter ging er vanuit dat ze bewust naar Kootstertille zijn gereden om het slachtoffer een lesje te leren. De ex-schoonzoon werd vrijgesproken. Uit verschillende verklaringen bleek dat hij niet aan de mishandeling heeft deelgenomen.