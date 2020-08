Politiebureau en lifeguard auto vernield op Ameland

Publicatie: vr 14 augustus 2020 11.46 uur

NES (AMELAND) - Vandalen hebben donderdagnacht toegeslagen op Ameland. Bij Nes werd een lifeguard auto vernield. Bovendien werd er een bende achtergelaten op het plateau van het strand bij Nes.

De politie ontdekte vrijdag ook dat het politiebureau vernield is. "Onlangs is vermoedelijk met een hard voorwerp het raam van de voordeur van het politiebureau te Nes vernield." zo laat de politie weten. Voor beide zaken is de politie op zoek naar getuigen.