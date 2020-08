Vijver achter Glinstra State vangt regenwater op

Publicatie: do 13 augustus 2020 20.00 uur

BURGUM - Er is deze week begonnen met een groot rioleringsproject aan de Freerk Bosgraafstraat in Burgum. Er worden twee nieuwe regenwater-riolen aangelegd en de bestaande riolering wordt vervangen. Bovendien komt er een vijver op het terrein tussen Glinstra State en CSG Liudger. De vijver wordt gebruikt als tijdelijke berging voor het af te voeren regenwater bij hevige regenval.

De gehele Freerk Bosgraafstraat wordt verder als een 30 km zone ingericht. De firma Haarsma uit Tjerkwerd voert de werkzaamheden uit. Met een oude dumper is inmiddels een deel van de grond en klinkers voor opslag overgebracht naar de loswal op de Burgumerdaam.

Waarom een nieuw regenwaterriool?

Bij hevige regenbuien is er vaak sprake van wateroverlast in Burgum. Deze overlast wil de gemeente Tytsjerksteradiel graag verminderen. Via het regenwaterriool zal het regenwater op straat eerst lokaal opgevangen worden in de nieuwe vijver. Uiteindelijk stroomt het door naar de vijver bij het politiebureau en is het finale eindpunt het Prinses Margrietkanaal. Doordat het regenwater gescheiden wordt afgevoerd, kan het straks sneller en beter wegstromen.